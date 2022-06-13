Перевозивший школьников автобус попал в ДТП в Азербайджане – СМИ

16 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Азербайджане. Об этом сообщает местное агентство APA.

По информации издания, авария случилась вечером 12 июня. Следовавший из Габалы в Баку автобус Mercedes съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение.

Всего в автобусе находилось 55 пассажиров, большинство из них учителя, школьники и их родители, указывается в публикации.

Уточняется, что 6 человек доставлены в больницу, еще 10 врачи оказали помощь на месте ДТП. Пострадавшие доставлены в Шамахинскую центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что в Мексике перевернулся автобус, перевозивший учителей. Транспортное средство пробило барьерное ограждение дороги, затем съехало в овраг и упало на бок. В результате погиб один человек.

До этого шесть человек пострадали в результате аварии с участием трех автобусов в Комсомольске-на-Амуре. ДТП произошло на остановке общественного транспорта, когда один из автобусов производил высадку – посадку пассажиров.