Девять человек госпитализированы после ДТП в Луховицком районе Подмосковья

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Девять человек госпитализированы после аварии в Луховицком районе Московской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного глава МВД сообщает ТАСС.

По предварительным данным, водитель автомобиля, въехавшего в группу велосипедистов, не справился с управлением.

Ранее в МЧС сообщали, что в результате ДТП пострадали 11 человек, семеро из которых – дети. Погиб один взрослый.

Авария произошла в субботу вечером.

По предварительным данным, автомобиль Renault Kaptur въехал в группу детей на велосипедах, сбив троих. Затем машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mercedes ML 350, а затем съехала в кювет.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля сбил ребенка на проспекте Буденного в Москве. Машина наехала на несовершеннолетнего, когда тот переезжал дорогу на самокате.

До этого автомобиль Hyundai наехал на 9-летнего ребенка во дворе дома на Бескудниковском бульваре в столице, когда тот пересекал дворовый проезд на велосипеде.

