Автомобиль сбил ребенка на велосипеде во дворе дома на Бескудниковском бульваре

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Во дворе дома на Бескудниковском бульваре автомобиль наехал на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве в телеграм-канале.

"Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на мальчика девяти лет, который пересекал дворовый проезд на велосипеде. Инцидент произошел на Бескудниковском бульваре во дворе дома 5", – говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, у мальчика сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, а также ссадины.

Ранее на севере Москвы машина наехала на коляску с младенцем, в результате чего ребенок выпал и получил травмы. У него диагностировали ушибы мягких тканей головы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.