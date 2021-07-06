Автомобиль сбил ребенка на велосипеде во дворе дома на Бескудниковском бульваре

21:50
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Во дворе дома на Бескудниковском бульваре автомобиль наехал на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве в телеграм-канале.
"Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на мальчика девяти лет, который пересекал дворовый проезд на велосипеде. Инцидент произошел на Бескудниковском бульваре во дворе дома 5", – говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, у мальчика сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, а также ссадины.
Ранее на севере Москвы машина наехала на коляску с младенцем, в результате чего ребенок выпал и получил травмы. У него диагностировали ушибы мягких тканей головы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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