Водитель автомобиля сбил ребенка на самокате на проспекте Буденного

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Водитель автомобиля сбил ребенка на проспекте Буденного в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в телеграм-канале.

Уточняется, что автомобиль наехал на ребенка, когда тот переезжал дорогу на самокате. Инцидент произошел во дворе по адресу проспект Буденного, дом 39, корпус 1.

"В результате столкновения ребенок получил травмы", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

В Дептрансе попросили родителей напомнить детям о правилах безопасности, а автомобилистов – быть внимательнее во дворах и соблюдать скоростной режим.



Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Ford сбил 10-летнюю девочку на Щербаковской улице на востоке Москвы. Авария произошла, когда ребенок возвращался из школы на самокате. Девочка переезжала дорогу в неположенном месте. Ее госпитализировали с переломом таза.

