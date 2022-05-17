Ликсутов рассказал о новых правилах езды на электросамокатах в Москве

Ликсутов рассказал о новых правилах езды на электросамокатах в столице

Возможность устанавливать специальные зоны скоростного режима для электросамокатов появится в Москве в 2022 году, рассказал в интервью телеканалу Москва 24 заместитель мэра Максим Ликсутов.

"Скорость обязаны будут снизить все без исключения. Также регламентируются правила, связанные с тем, если вы пользователь, например, электрического самоката, где вы можете ехать, а где нет", – отметил он.

Заммэра напомнил о необходимости соблюдать уже действующие правила дорожного движения для водителей самокатов и велосипедов. Речь идет в том числе о правильном переходе через проезжую часть, ведя индивидуальный транспорт рядом с собой.

"Тот документ, который рассматривается в правительстве Российской Федерации, все эти вещи приводит в соответствие с уже принятыми нормами в других странах и создает нормальную правовую базу для этого", – добавил Ликсутов.

Сам заммэра признался, что, помимо машины, использует для передвижения по городу мотоцикл, электросамокаты и велосипеды.

Также Ликсутов пригласил жителей столицы на велопарад, который состоится 21 мая.

"Для тех, кто любит велосипед, кто каждый день ездит, кто занимается велоспортом, кто просто использует велосипед для каких-то прогулок и даже нечасто им пользуется, всех приглашаем. Для каждого будет какое-то мероприятие внутри этого велофестиваля, велопарада. И, конечно, это возможность проехать по ряду наших магистралей без машин, увидеть, что действительно в городе скоро лето и сезон впереди", – заключил заместитель мэра.

Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 17:20 на телеканале Москва 24.