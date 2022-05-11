Автоэксперт оценил идею ограничения скорости электросамокатов в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Инициатива об ограничении предельной скорости электросамокатов, моноколес и гироскутеров 25 километрами в час в России будет неэффективной. Об этом заявил автоюрист Дмитрий Славнов, передает газета "Известия".
"Как по мне, это не панацея. 25 километров в час – это тоже такая неплохая скорость, когда можно упасть, удариться головой или порвать дорогостоящую одежду и скрыться", – отметил он.
По словам Славнова, для решения проблемы ДТП с участием средств индивидуальной мобильности следует ввести номера, с помощью которых можно будет идентифицировать водителя.
Автоюрист уточнил, что наибольшее количество жалоб поступает на причинение вреда имуществу, а не на быструю езду.
"А то, что они разгоняются, – ну, разгоняются. Что мы с вами получим от того, что он едет 25 или 35 километров в час? Он также может задеть человека или испортить имущество. В приоритете всегда была безопасность дорожного движения", – подчеркнул Славнов.
Он также выразил мнение, что инициатива ограничения скорости может привести к появлению двойных стандартов.
"Вот мы с вами берем себе самокат, то есть, кто берет в аренду, может передвигаться со скоростью не больше 25 километров в час, а мы можем ездить со скоростью 60–70 километров в час. Мы взяли его, например, расчиповали, это делается элементарно", – пояснил специалист.
Для того чтобы обеспечить безопасность на дорогах, следует ввести обязательную систему обучения для водителей средств индивидуальной мобильности, заключил автоюрист.
Ранее сообщалось, что в России разрабатывают стандарт с требованиями к средствам индивидуальной мобильности, согласно которым предельная скорость электронных средств не должна превышать 25 километров в час. При утверждении нового ГОСТа его будут устанавливать на всех ввозимых и производимых в РФ средствах индивидуальной мобильности.
В России скорость всех электросамокатов ограничат до 25 км/ч – СМИ
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