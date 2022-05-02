В Совфеде предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

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В комитете Совфеда по обороне и безопасности предложили подумать о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев электросамокатов, скутеров и подобных устройств, сообщает РИА Новости.

В частности, сенаторы рекомендовали проработать данный вопрос министерству внутренних дел РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков.

В СФ отмечают, что анализ аварийности на дорогах с участием средств индивидуальной мобильности свидетельствует о том, что они могут представлять собой серьезную опасность для пешеходов. Также они не оборудованы эффективными системами безопасности для лиц, их использующих, но при этом могут развивать немалую скорость.

По данным министерства внутренних дел РФ, в прошлом году в России было зарегистрировано 672 ДТП с электросамокатами и подобными устройствами. Это почти на 68% выше показателей прошлого года. В результате этих аварий погибли 20 человек, 704 получили ранения.

Кроме того, в Совфеде также предложили МВД проработать ограничения максимальной скорости для средств индивидуальной мобильности и ввести их разделение на используемые в личных целях и коммерческих.

Также сенаторы рекомендовали Минпросвещения, МВД и Минтрансу подготовить предложения по внедрению в программы обучения детей безопасному поведению на дорогах разделов по безопасному пользованию самокатами и скутерами.

Ранее автоюрист Сергей Смирнов напомнил, что на электросамокате можно передвигаться по тротуарам или велосипедным дорожкам, но с ограничением скорости. При этом электросамокаты, не развивающие скорость выше 25 километров в час, не являются транспортными средствами.

