В Совфеде предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В комитете Совфеда по обороне и безопасности предложили подумать о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев электросамокатов, скутеров и подобных устройств, сообщает РИА Новости.
В частности, сенаторы рекомендовали проработать данный вопрос министерству внутренних дел РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков.
В СФ отмечают, что анализ аварийности на дорогах с участием средств индивидуальной мобильности свидетельствует о том, что они могут представлять собой серьезную опасность для пешеходов. Также они не оборудованы эффективными системами безопасности для лиц, их использующих, но при этом могут развивать немалую скорость.
По данным министерства внутренних дел РФ, в прошлом году в России было зарегистрировано 672 ДТП с электросамокатами и подобными устройствами. Это почти на 68% выше показателей прошлого года. В результате этих аварий погибли 20 человек, 704 получили ранения.
Кроме того, в Совфеде также предложили МВД проработать ограничения максимальной скорости для средств индивидуальной мобильности и ввести их разделение на используемые в личных целях и коммерческих.
Также сенаторы рекомендовали Минпросвещения, МВД и Минтрансу подготовить предложения по внедрению в программы обучения детей безопасному поведению на дорогах разделов по безопасному пользованию самокатами и скутерами.
Ранее автоюрист Сергей Смирнов напомнил, что на электросамокате можно передвигаться по тротуарам или велосипедным дорожкам, но с ограничением скорости. При этом электросамокаты, не развивающие скорость выше 25 километров в час, не являются транспортными средствами.
Эксперты оценили решение Верховного суда признать электросамокат транспортным средством
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: