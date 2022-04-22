Эксперты назвали самый травмоопасный маломобильный вид транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Велосипед является самым травмоопасным средством передвижения, сообщает "Российская газета" со ссылкой на аналитиков Страхового Дома ВСК.

По данным компании, 70% сообщений о травмах поступает от велосипедистов, 27% – от любителей самокатов и 3% – от тех, кто катается на роликах. Аналитики считают, что это связано с громоздкостью транспорта, так как "падать приходится с большей высоты и на большей скорости".

Кроме того, травмы чаще получают мужчины, однако самая травматичная группа населения – несовершеннолетние. Опаснейшим месяцем для катания считается июнь. Затем в этом рейтинге идут май и июль.

"В 2021 году только за период март-август мы выплатили своим клиентам около 700 тысяч рублей компенсаций по подобным страховым случаям. Страховка способна покрыть стоимость лечения в частной клинике, компенсировать потерю дохода из-за временной нетрудоспособности", – сказал замгендиректора компании по управлению убытками Артем Король.

Он рекомендовал приобрести страховку родителям, чьи дети ведут активный образ жизни, занимаются спортом и катаются на разных видах транспорта.

Ранее сообщалось, что в столичных парках стартовал сезон проката велосипедов и самокатов. Взять напрокат велосипед, веломобиль, самокат или арендовать пару роликовых коньков и лонгборд можно в 26 парках столицы. Большинство пунктов проката летнего транспорта уже открылись, а остальные будут ждать москвичей с 1 мая.

