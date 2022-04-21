В парках Москвы стартовал сезон проката велосипедов и самокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Взять на прокат велосипед, веломобиль, самокат или арендовать пару роликовых коньков и лонгборд можно в 26 парках столицы. Большинство пунктов проката летнего транспорта уже открылись, а остальные будут ждать москвичей с 1 мая, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"В новом весенне-летнем сезоне арендовать велосипеды и самокаты можно будет в 26 московских зонах отдыха. Пункты проката уже действуют в Парке Горького, "Филях", "Митине", Измайловском, Бабушкинском, Лианозовском и других парках. Через две недели они откроются в "Царицыне" и "Сокольниках". Некоторые точки работают круглогодично, но в основном – до наступления холодов", – отметила заммэра.

При аренде велосипеда или электросамоката необходимо будет оплатить услугу и оставить денежный залог, который вернут после завершения катания. Размер залога и стоимость проката каждый пункт устанавливает самостоятельно. Узнать подробности о работе прокатных точек и павильонов возможно на официальных сайтах столичных парков.

Взять в аренду летний транспорт в Парке Горького можно с 10:00 до 22:00. Там доступны 5 пунктов проката, где горожане могут арендовать велосипед, электросамокат или веломобиль. Один находится справа от Фонтанной площади, другой – около Крымского моста (у входа на Пушкинскую набережную). Еще две точки есть на набережной: в перголе под навесом и напротив причала. Пятый пункт москвичи смогут найти у Андреевского (Пушкинского) моста.

Также пять пунктов проката открылись в Измайловском парке. Гостям доступны велосипеды, веломобили, электромобили или электросамокаты. Одна точка проката находится рядом с главным входом, вторая – у входа в парк со стороны станции МЦК Соколиная Гора, третья – на Северной площади парка. Четвертую можно заметить у Круглого пруда, пятую – у памятника Ленину.

В парке "Красная Пресня" гости могут взять в аренду электромобили и веломобили. Для гостей доступен один пункт проката около детской площадки со стороны Мантулинской улицы. Он открыт в будни с 10:00 до 21:00, а в выходные – с 10:00 до 22:00. Сколько стоит в прокат летний транспорт можно узнать на официальном сайте парка.

В Воронцовском парке открыли три пункта проката. При этом два из них работают круглогодично. Там можно арендовать электромобили и багги (небольшая машина для езды по бездорожью), одноместные и двухместные электромобили с пультом управления, детские квадроциклы и джипы. Третий пункт будет доступен для посетителей после 1 мая. В нем можно будет арендовать веломобили, велосипеды, электромобили, а также защитную экипировку. Точки проката находятся в центральной части парка, у входа со стороны улицы Новаторов и рядом с Большим Воронцовским прудом.

После 1 мая в парке "Сокольники" будут работать четыре пункта проката. Один из них находится на пересечении главной аллеи и проезда Сокольнического Круга. Там можно взять велосипеды, электросамокаты, детский велоприцеп, лонгборды и роликовые коньки. Остальные три пункта откроются на пересечении Песочной аллеи и Митьковского проезда, Майского и проезда Сокольнического Круга и между главной аллеей и Песочной аллеей.

В Лианозовском парке прокат находится в центральной части и функционирует круглогодично по погодным условиям. Гости там могут взять велосипед, арендовать самокат или электросамокат, а также оплатить прокат электромобиля для ребенка. Пункт доступен с 10:00 до 20:00.

Прокатиться на велосипеде, электромобиле и самокате можно и в парке "Ангарские пруды". Точка проката находится у набережной Большого Ангарского пруда напротив зоны фотовыставок.

Пункт проката в Бабушкинском парке расположен рядом с главной аллеей, напротив детской площадки. Посетителям предлагают взять на прокат велосипеды, детские веломобили, электромобили и квадроциклы. Точка, где можно взять транспорт, открыта с 11:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 19:00 по выходным.

В сквере по Олонецкому проезду пункт проката расположен рядом с центром творчества и досуга. Там гостям доступны веломобили, детские электромобили, квадроциклы и понициклы (электрические машинки в виде лошадок). С понедельника по пятницу прокат доступен с 11:00 до 19:00, а в субботу и в воскресенье – с 10:00 до 19:00.

Дорожные, городские, скоростные, круизные и детские велосипеды, а также самокаты, роликовые коньки, детские электромобили, веломобили и электросамокаты можно взять в аренду в парке "Митино". Там находится два пункта проката: у входа со стороны Пенягинской улицы и со стороны улицы Барышихи.

Несколько пунктов проката в парке "Северное Тушино" пока доступны только по выходным, с 1 мая они будут работать каждый день. Одна из точек находится на центральной площади у спуска к воде, а другая – у Пушкинской аллеи. Арендовать в этом парке можно спортивные и прогулочные велосипеды, электросамокаты, лонгборды и веломобили для детей и взрослых.

В Перовском парке расположен один пункт проката. Он находится на главной площади около аттракционов. Там имеются электромобили для детей, веломобили, велосипеды и электросамокаты, а также экипировка: наколенники, налокотники и шлемы. Пункт открыт с 10:00 до 22:00.

В музее-заповеднике "Царицыно" 1 мая откроют три пункта проката: у лодочных станций на берегу Верхнего, Среднего и Нижнего Царицынских прудов. Гости смогут взять в прокат электромобили и беговелы. А в пункте на Нижнем Царицынскому пруду также появятся велосипеды для взрослых.

Пункт проката в парке "Фили" открыли у входа со стороны улицы Барклая. Он доступен для гостей с 10:00 до 22:00. Там можно арендовать детские и взрослые велосипеды, тандемы, квадроциклы и гольф-кар.

Также уже начал работу прокат в парке "Кузьминки". Найти его можно рядом с детской площадкой у центральной площади. Посетителям парка предложат велосипеды, веломобили и самокаты.

В парке имени Ю. М. Лужкова работают два пункта проката: возле скейт-парка и на фонтанной площади.

Пункты проката еще можно найти в следующих парках:



в парке "Дубки";

в Гончаровском парке;

в зоне отдыха "Терлецкая дубрава";

в парке у прудов "Радуга";

в парке Дружбы;

в парке 50-летия Октября;

в парке Олимпийской деревни;

в Таганском парке;

в детском парке имени Н. Н. Прямикова.

В столичных парках начался сезон проката велосипедов и самокатов