370 новых велопарковок установят в Москве

В Москве установят 370 новых велопарковок. К осени их будет насчитываться три тысячи. Об этом рассказали в ЦОДД.

В обновленном дизайне велопарковки появятся по всему городу – возле метро, МЦК и МЦД. Например, у станций "Мичуринский проспект", "Селигерская", "Алексеевская", на МЦД Бескудниково и МЦК Крымская. Это сделано, чтобы москвичам было удобно пересаживаться с городского транспорта на велосипеды и самокаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

