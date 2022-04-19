В Москве почистили около 8 тысяч светофоров с начала апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) почистил около восьми тысяч столичных светофоров с начала апреля, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что специалисты ЦОДД планируют привести в порядок все 40 тысяч светофоров в городе.

Ранее сообщалось, что более 30 светофоров установили и реконструировали в Москве за март. Работы прошли в ТиНАО, Западном, Северо-Западном и Северном административных округах.

До конца 2022 года в Москве появится свыше 200 новых светофоров.