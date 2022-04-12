Более 30 светофоров установили и реконструировали в Москве за март

Больше 30-ти светофоров установили или реконструировали за март в Москве. Об этом сообщили в ЦОДД.

Работы прошли в ТиНАО, Западном, Северо-Западном и Северном административных округах.

До конца года в Москве появится больше 200 новых светофоров. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов. Их установят в каждом округе – в местах, где раньше не было пешеходных переходов, а также на уже существующих нерегулируемых переходах. В приоритете – очаги аварийности – места, где чаще всего происходят ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.