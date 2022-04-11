Более 30 светофоров установили и реконструировали в Москве за март

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) за март установили в Москве шесть новых светофоров. Еще 25 указателей реконструировали, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
В настоящий момент приоритетом для размещения новых светофоров являются места, где часто случаются аварии с участием пешеходов. При этом возможность установки сигнальных указателей детально прорабатывается, в том числе с точки зрения влияния на безопасность движения и время автомобилистов в пути.
"Один из эффективных способов снизить количество аварий – установить новые светофоры на участках с интенсивным автомобильным и пешеходным движением. <...> По регулируемым переходам ежедневный маршрут жителей станет проще и безопаснее", – заявил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.
Он также добавил, что до конца 2022 года новые светофоры появятся в каждом округе Москвы. Их разместят более чем по 200 адресам. За март новые светофоры уже появились в ТиНАО, Западном, Северо-Западном и Северном административных округах.
В рамках модернизации указателей в ЦОДД устанавливают новые модели, которые, среди прочего, могут автоматически регулировать яркость под дневное и вечернее освещение. Их также чаще размещают над дорогой, чтобы они были заметны для всех участников движения.
В Центре организации дорожного движения дополнительно прорабатывают обращения граждан о неисправных светофорах и запросы на корректировку режима работы указателей.
В феврале сообщалось, что председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов России" Владимир Соколов предложил снизить скоростной режим вблизи пешеходных переходов. Он отметил, что именно в этих зонах зачастую происходят наезды на людей.
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