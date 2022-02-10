Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По итогам 2021 года Москва улучшила свои позиции в рейтинге транспортной загруженности городов, составленном нидерландским производителем устройств GPS-навигации компанией TomTom. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в рейтинге столица и Подмосковье оцениваются вместе как Московский регион.

На первом месте по результатам за минувший год оказался Стамбул. В целом же в верхней части списка размещены города, в которых восстановлена активность, а антиковидные ограничения практически полностью сняты. Ниже в рейтинге находятся города, в которых сохраняются ограничения на передвижения по городу.

В столице индекс загруженности дорог оценили в 61%. Это означает, что в среднем время в пути занимает на 61% больше, чем в периоды, когда городские дороги свободны.

В компании TomTom пояснили, что на практике к поездке ежедневно прибавляется всего пять минут.

Между тем в Московском регионе наблюдалась высокая деловая активность жителей. В 2021 году аномально свободными дороги столицы были всего семь дней. Во многом это связано с тем, что в городе не вводили жесткий локдаун: москвичи активно ездили на работу и по делам, а городской транспорт работал в привычном режиме.

Добиться подобного результата столице удалось благодаря целому комплексу мер. В частности, власти ввели ограничения для грузовиков, а также оптимизировали скорость движения автомобилей, увеличив ее на магистралях, но снизив в центре. Повлияли на дорожную ситуацию и умные светофоры, а также организованные за счет переразметки новые полосы движения.

Продолжают строиться в Москве и новые дороги, позволяющие перераспределять транспортные потоки. В общей сложности за последние 10 лет в городе появились 1121,3 километра нового дорожного полотна, что составляет 20% от существующей улично-дорожной сети.

Приносит свой эффект и сеть выделенных полос для наземного транспорта. Всего в Москве ввели уже более 390 километров подобных полос. Передвигаться по ним могут только автобусы, электробусы и такси, благодаря чему скорость движения общественного транспорта за год возросла на 6%.

В целом загруженность дорог в столице осталась на уровне 2019 года. Между тем количество автомобилей увеличилось на 250 тысяч.

Средняя скорость движения транспорта в Москве в 2021 году составила 55 километров в час. Эксперты, занимавшиеся составлением рейтинга, отмечают, что на данный показатель влияет не только количество автомобилей, но и ряд факторов, ограничивающих движение. Например, погодные условия или ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что сокращение автопотока на 400 тысяч машин в сутки разгрузило дороги Москвы до 5–6 баллов. В столичном Дептрансе рассказали, что в первую неделю февраля по городу в среднем перемещались 2,7 миллиона уникальных автомобилей, что на 15% машин меньше, чем в декабре 2021 года.

