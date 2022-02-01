Когда в столице запустят Московский скоростной диаметр

Ключевым проектом для Москвы на ближайшие пару лет является строительство новых хорд и рокады. Две из них войдут в будущую внутригородскую диаметральную магистраль столицы. Рассказываем, как новые скоростные дороги улучшат жизнь москвичей.



Фото: пресс-служба Стройкомплекса

Хорды – для города

Суммарная протяженность всех хорд и рокады составит 138 километров, что сопоставимо с длиной четырех ТТК. Планируется, что они улучшат связь между 73 районами Москвы, где проживают порядка 11,4 миллиона человек. Строительство всех трасс должны закончить до конца 2023 года.

"Хорды – это совершенно новый транспортный каркас. Они связывают наше радиальное движение поперечными связями, позволяют комфортно заехать в город, проехать по нему и выехать. И в первую очередь они рассчитаны на создание комфорта именно внутри Москвы, на разгрузку МКАД, внутренних магистралей, а не на транзит", – заявлял ранее руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.



Фото: пресс-служба Стройкомплекса

Северо-Западная хорда (СЗХ)

Магистраль была полностью открыта для автомобилистов еще в 2019 году. Она проходит от улицы Фестивальной до развязки на МКАД с улицей Генерала Дорохова и связывает между собой четыре округа столицы: Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. Запуск движения по хорде позволил снизить транспортную нагрузку на ТТК и МКАД, а также обеспечил выход на автомобильную дорогу федерального значения М1 "Беларусь" и беспрепятственный доступ к развивающемуся инновационному центру "Сколково".

С открытием дороги в среднем на 15% стало меньше автомобилей на вылетных магистралях, пересекающих хорду, в частности, на Мичуринском проспекте, Сколковском, Можайском, Рублевском, Звенигородском, Волоколамском, Ленинградском и Дмитровском шоссе.



Фото: пресс-служба Стройкомплекса

Южная рокада

Южная рокада частична уже построена. Участок от Рублевского шоссе до Пролетарского проспекта введен в эксплуатацию. Однако строительные работы продолжаются в других частях трассы. Дорога от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка готова на 40%, а реконструкция улицы Донецкой в рамках новой магистрали готова на 45%. Вывести Южную рокаду на МКАД по улице Верхние Поля планируется к концу 2023 года.

После окончания строительства новая дорога станет частичным дублером МКАД и ТТК. Начинается трасса от развязки Рублевского шоссе с МКАД и заканчивается на улице Верхние Поля в Капотне.

Рокада должна соединить между собой западную, южную и юго-восточную части города. Предполагается, что она поможет разгрузить основные магистрали, а также МКАД и ТТК в Южном и Юго-Восточном округах столицы.



Фото: пресс-служба Стройкомплекса

Московский скоростной диаметр

Еще две трассы – Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды – в будущем войдут в состав первой внутригородской диаметральной магистрали столицы. Московский скоростной диаметр соединит важнейшие дорожные артерии города, такие как Дмитровское, Ярославское и Каширское шоссе, Волгоградский проспект и другие.

После окончания строительства диаметр улучшит транспортное обслуживание для 48 районов, в которых проживают более 5 миллионов жителей. Кроме того, открытие новой дороги сократит среднее время в пути от 10 до 50 минут для отдаленных районов города, а также в целом снизит загрязненность воздуха в городе.



Фото: пресс-служба Стройкомплекса

Северо-Восточная хорда (СВХ)

На сегодняшний день на Северо-Восточной хорде уже возведены восемь участков общей протяженностью почти 100 километров. Продолжается строительство на двух – от Ярославского до Дмитровского шоссе (готов на 65%) и от улицы Лухмановской до границ с Московской областью (готов на 45%).

В конце 2022 года собираются завершить строительство дороги на участке от транспортной связки с СЗХ до Дмитровского шоссе. Трассу в пределах МКАД планируется запустить в 2022 году ко Дню города, в 2023 году – в районе будущей трассы Москва – Казань

Начинается СВХ от трассы М11 Москва – Санкт-Петербург и пройдет до трассы М12 Москва – Казань. Северо-Восточная хорда соединит крупные магистрали: восточный и северный участки МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также трассу М11 Москва – Санкт-Петербург и строящийся дублер М7 "Волга", скоростную автомобильную дорогу Москва – Нижний Новгород – Казань.

Кроме того, магистраль перераспределит потоки автомобилистов на северо-востоке столицы, а также уберет часть нагрузки с вылетных магистралей – Ярославского, Дмитровского, Щелковского шоссе, а также шоссе Энтузиастов.

Хорда обеспечит транспортное обслуживание 10 промзон на востоке и юго-востоке столицы, которые планируют реорганизовать, и позволит создать дополнительные въезды-выезды из города на федеральные автомобильные дороги.



Фото: пресс-служба Стройкомплекса

Юго-Восточная хорда (ЮВХ)

Юго-Восточная хорда разделена на 10 участков, девять из которых сейчас строятся:

от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта (готов на 50%);

от Рязанского проспекта до ТТК (готов более чем на 92%);

от улицы Грайвороновской до Шоссейной улицы (готов на 42%);

от Шоссейной улицы до улицы Полбина (готов на 60%);

от улицы Полбина до Курьяновского бульвара (готов на 47%);

от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской (включая развязку на пересечении с Каширским шоссе и Южной рокадой) (готов на 42%);

Участок вдоль улицы Каспийская от улицы Кантемировской до Павелецкого направления МЖД (в проектировании);

от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД (готов более чем на 50%);

от Павелецкого направления МЖД до МКАД (готов на 44%);

от МКАД до дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (готов на 16%).

в 2023 году

Полноценный запуск магистрали планируется

Юго-Восточная хорда длиной 98 километров должна соединить 22 столичных района, в которых проживают около 2,5 миллиона человек. Она пересечет пять автомагистралей, включая самые загруженные – Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе.

С юга ЮВХ примкнет к ТиНАО и трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Кроме того, будущая трасса должна улучшить дорожную ситуацию в столичных районах между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе.