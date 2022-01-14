Первый участок Южной рокады готов на 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Первый участок Южной рокады от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка готов на 40%, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, на сегодняшний день на участке строят большую транспортную развязку, которая соединит Южную рокаду с Юго-Восточной хордой (ЮВХ).

В ходе строительства собираются возвести семь путепроводов, которые протянутся на больше чем два километра. На данный момент построены уже 10 из 14 опор путепровода по основному ходу улицы Кантемировской от пересечения с Пролетарским проспектом, а также смонтированы 12 из 15 опор путепровода на съезде с улицы Кантемировской на ЮВХ, уточнил заммэра.

В свою очередь, генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что на участке почти в полном объеме сделано переустройство кабельных высоковольтных линий общей протяженностью более 120 километров.

В настоящее время, по его словам, заканчивается демонтаж опор воздушных линий и их фундаментов. При переустройстве КВЛ сделан и монтаж трех шунтирующих реакторов.

Ранее сообщалось, что в столице к 2024 году планируется возвести пять мостов. По словам руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова, еще по двум мостам специалисты проводят проектно-изыскательские работы.

Загрутдинов также рассказал, что планируется построить автомобильные мосты в створах улиц Новозаводской и Мясищева и пешеходный мост.