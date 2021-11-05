16:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
От ТПУ "Столбово" до улицы Поляны началось строительство нового участка трассы "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе". Об этом на своей странице в Twitter написал Сергей Собянин.
"Начали строить новый участок трассы "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" от ТПУ "Столбово" до улицы Поляны в Бутово. Это 15 километров дорог, два путепровода и два надземных перехода", – говорится в публикации мэра.
По словам градоначальника, данная трасса станет полноценным дублером МКАДа на юго-западе Москвы. Собянин отметил, что благодаря дороге можно будет из Бутова напрямую проехать в Коммунарку.
Ранее сообщалось, что строительство участка Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД завершилось на 38%.
Заммэра Москвы Андрей Бочкарев отметил, что на участке Южной рокады предусмотрены строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 17,1 километра. В рамках проекта реконструируют улицу Верхние Поля и построят подземный переход на пересечении улиц Верхние Поля и Марьинский Парк.
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