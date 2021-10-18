22 развязки на МКАД реконструируют до 2023 года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Работы по реконструкции 22 развязок на МКАД завершатся до конца 2023 года, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Реконструкцию и строительство развязок на МКАД он назвал одним из приоритетов развития транспортной системы столицы. По его словам, помимо модернизации самих развязок и вылетных магистралей, правительство города проводит комплексные мероприятия по улучшению прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части автодорог.

Это происходит за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос. Загрутдинов подчеркнул, что работа синхронизирована с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Подмосковья, что позволяет существенно увеличить их пропускную способность и обеспечить полноценную связь транспортной инфраструктуры столицы и области.

Сейчас реконструируются четыре развязки: на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с улицей Липецкой, а также улицами Верхние Поля и Капотней. Отмечается, что последнее сооружение позволит разгрузить один из самых загруженных участков на МКАД и обеспечит выезд автомобилистов на кольцевую магистраль с Южной рокады.

При этом специалисты уже выполнили реконструкцию на 18 объектах, было построено и реконструировано 158,6 километра дорог.

Ранее стало известно, что кабмин выделит 10 млрд рублей на строительство дорожных развязок в Подмосковье. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.