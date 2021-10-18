22 развязки на МКАД реконструируют до 2023 года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Работы по реконструкции 22 развязок на МКАД завершатся до конца 2023 года, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Реконструкцию и строительство развязок на МКАД он назвал одним из приоритетов развития транспортной системы столицы. По его словам, помимо модернизации самих развязок и вылетных магистралей, правительство города проводит комплексные мероприятия по улучшению прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части автодорог.
Это происходит за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос. Загрутдинов подчеркнул, что работа синхронизирована с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Подмосковья, что позволяет существенно увеличить их пропускную способность и обеспечить полноценную связь транспортной инфраструктуры столицы и области.
Сейчас реконструируются четыре развязки: на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с улицей Липецкой, а также улицами Верхние Поля и Капотней. Отмечается, что последнее сооружение позволит разгрузить один из самых загруженных участков на МКАД и обеспечит выезд автомобилистов на кольцевую магистраль с Южной рокады.
При этом специалисты уже выполнили реконструкцию на 18 объектах, было построено и реконструировано 158,6 километра дорог.
Ранее стало известно, что кабмин выделит 10 млрд рублей на строительство дорожных развязок в Подмосковье. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: