Кабмин выделит 10 млрд рублей на строительство дорожных развязок в Подмосковье

15:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство РФ выделит Подмосковью 10 миллиардов рублей на строительство автодорожных развязок. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
"Я знаю, что у вас потребность есть определенная в дополнительных финансах, связанных с развязками. По предварительным данным, с правительством мы обсуждали это, 10 миллиардов (рублей. – Прим. ред.), они вам пойдут", – сказал глава государства.
Путин также обратил внимание на заторы, образующиеся на некоторых участках дорог в Подмосковье.
"Мы немало сделали для того, чтобы построить соответствующие развязки, особенно перед железнодорожным полотном, но есть и проблемные точки, до сих пор остаются", – подчеркнул президент.
Ранее Владимир Путин поручил правительству и местным властям определить трассу скоростной магистрали по дальнему обходу Санкт-Петербурга.
Трасса будет обеспечивать транзитное сообщение от портов Балтийского моря и города Мурманска со скоростной автодорожной сетью РФ. Она будет создана на принципах государственно-частного партнерства.
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