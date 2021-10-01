Путин поручил определить трассу скоростной магистрали по дальнему обходу Петербурга

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Правительству и местным властям предстоит определить трассу скоростной магистрали по дальнему обходу Санкт-Петербурга. Соответствующее поручение дал Владимир Путин. Оно размещено на сайте Кремля.

Уточняется, что трасса будет обеспечивать транзитное сообщение от портов Балтийского моря и города Мурманска со скоростной автодорожной сетью РФ. Она будет создана на принципах государственно-частного партнерства.

"Правительству РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области представить предложения: по определению трассы скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Санкт-Петербурга", – говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что на 2027 год запланировано строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом говорится в госпрограмме "Развитие транспортной системы", опубликованной в материалах к проекту бюджета на 2022-2024 годы.