Более 8 км улиц построят на востоке столицы для соединения СВХ и Курганской улицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На востоке столицы планируют построить более 8 километров улиц для соединения Северо-Восточной хорды и улицы Курганской. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста со ссылкой на председателя комитета Анастасию Пятову.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы уже одобрила проект планировки территории участка улично-дорожной сети, расположенной в Метрогородке, Гольянове, Северном Измайлове, Измайлове и Преображенском.

"Проектом планировки предусматривается соединение Северо-Восточной хорды и улицы Курганской с дальнейшим выходом на МКАД. Так, в рамках проекта предусмотрено строительство улиц местного и районного значения общей протяженностью 8,4 километра", – пояснила Пятова.

Она отметила, что транспортно-планировочное решение предполагает создание проезжих частей, эстакады, тротуаров, велодорожек, неземного пешеходного перехода, размещение светофоров, остановочных пунктов и других объектов.

Ранее глава комплекса градостроительной политики и строительства столицы Андрей Бочкарев рассказал, что работы по реконструкции еще четырех транспортных развязок на МКАД планируют завершить к середине 2024 года. По его словам, в следующем году будет открыта развязка на пересечении с Осташковским шоссе, в 2023-м – с Алтуфьевским, а в 2024-м – с улицами Верхние Поля и Липецкой. Реконструкция развязок позволит увеличить пропускную способность магистралей и обеспечить разделение транспортных потоков.

