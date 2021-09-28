Бочкарев рассказал о ходе реализации проекта Южной рокады

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Реконструкция Донецкой улицы в рамках строительства Южной рокады завершена уже более чем наполовину. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"На Донецкой улице в настоящий момент проведена реконструкция двухполосного магистрального участка протяженностью 326 метров и четырехполосного участка набережной длиной 435 метров, ведется строительство очистных сооружений", – сказал глава столичного Стройкомплекса.
По его словам, сейчас идет строительство подъездной дороги, а также разворотной площадки, на которой расположится станция наземного общественного транспорта. Последняя готова на 60%, уже смонтированы зарядные станции электробусов.
Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов между тем добавил, что обновление инженерных сетей на Донецкой улице выполнено на три четверти. Так, рабочие уже заменили воздушную линию электропередач ВЛ 110кВ "Курьяново-Сабурово". Кроме того, подходит к концу благоустройство прилегающей к улице территории.
Ранее Бочкарев рассказал, что к настоящему времени для движения транспорта открыто 65% участков столичной системы хордовых магистралей. Суммарная протяженность Северо-Восточной, Северо-Западной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады составит 362 километра.
Касательно Южной рокады, он отметил, что уже построены три ее участка, еще пять возводятся.
Более 20 вылетных магистралей появятся в столице в ближайшие два года
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