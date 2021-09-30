Высокоскоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург планируется построить в 2027 году

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Строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург запланировано на 2027 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госпрограмму "Развитие транспортной системы", опубликованную в материалах к проекту бюджета на 2022-2024 годы.

"По итогам 2027 года путем завершения строительства 629,7 километра выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург – Москва организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение", – говорится в тексте документа.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что к настоящему времени для движения транспорта открыто 65% участков столичной системы хордовых магистралей. Суммарная протяженность Северо-Восточной, Северо-Западной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады составит 362 километра.