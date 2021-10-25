Бочкарев: участок Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД готов на 38%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство участка Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД завершилось на 38%. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев отметил, что на участке Южной рокады предусмотрены строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 17,1 километра. В рамках проекта реконструируют улицу Верхние Поля и построят подземный переход на пересечении улиц Верхние Поля и Марьинский Парк.

"Строительство этого участка Южной рокады позволит увеличить пропускную способность улицы Верхние Поля и улучшить транспортное обслуживание районов Марьино, Люблино и Капотня. Также будет обеспечен безопасный проход пешеходов через улицы Верхние Поля и Марьинский Парк за счет строительства подземного перехода, а за счет ликвидации наземных пешеходных переходов увеличится пропускная способность перекрестка двух этих улиц", – отметил Бочкарев.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что, помимо строительства дороги, предусмотрены работы по переустройству инженерных коммуникаций. Кроме того, запланировано строительство новых остановочных павильонов и благоустройство прилегающей территории. На участке высадят 4 гектара газона, 500 деревьев и свыше 1 тысячи кустарников.

Ранее сообщалось, что парковка в Москве будет бесплатной с 4 по 6 ноября. Не нужно будет платить и за парковку с тарифом 380 рублей за час. Платными останутся лишь парковки со шлагбаумом.

