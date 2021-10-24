Реконструкция развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе завершена на 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе завершена на 40%. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, развязка позволит улучшить транспортную доступность Северного Медведково, Лосиноостровского, Бабушкинского районов и Мытищ. Ремонт планируют завершить в 2022 году.
"В столице ведется реконструкция четырех развязок на МКАД. Наиболее высокая степень готовности у развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе – 40%. Другая развязка, на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе, готова на 23 процента", – отметил Бочкарев.
Кроме того, продолжается ремонт развязки на пересечении МКАД и улиц Липецкой, Верхние Поля и Капотней.
В настоящее время уже завершили реконструкцию 18 развязок.
Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что работы по реконструкции 22 развязок на МКАД завершатся до конца 2023 года. По его словам, помимо модернизации самих развязок и вылетных магистралей, правительство города проводит комплексные мероприятия по улучшению прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части автодорог.
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