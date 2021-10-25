Парковка в Москве будет бесплатной с 4 по 6 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В честь Дня народного единства с 4 по 6 ноября парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что в Москве по праздникам всегда делают парковки бесплатными.

"Прошу водителей быть внимательными, не отвлекаться за рулем и парковаться без нарушений, чтобы избежать аварийно-опасных ситуаций", – заявил Ликсутов.

Он также отметил, что не нужно будет платить за парковку с тарифом 380 рублей за час. Платными останутся лишь парковки со шлагбаумом.

При этом Ликсутов напомнил, что с 28 октября по 3 ноября и 7 ноября парковки останутся платными, так как эти дни не являются праздничными. Однако 31 октября и 7 ноября будет действовать воскресный тариф.

По вопросам платных парковок можно обратиться в единый контакт-центр Московского транспорта по телефонам 3210 или 8 (495) 539-54-54.

Ранее сообщалось, что в конце октября – начале ноября на нескольких улицах центра и юго-востока столицы изменится схема движения транспорта. 30 и 31 октября для проезда закроют участок Семеновской набережной от Гольяновской до Большой Семеновской улицы.

