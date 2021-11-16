Бочкарев: общая строительная готовность восьмого участка ЮВХ составляет 54%

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Общая строительная готовность восьмого участка Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД составляет 54%, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, готовность путепровода основного хода через реку Городня оценивается на 90%. Там завершаются работы по устройству гидроизоляции и защитного бетонного слоя проезжей части путепровода. Началась укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия.

Заммэра отметил, что всего на восьмом участке ЮВХ строятся 10 искусственных сооружений.

"Готовность путепровода через Котляковский ручей составляет 70%, уже завершен монтаж балок пролетного строения, ведутся работы по устройству выравнивающего слоя проезжей части", – сказал Бочкарев.

Сейчас завершается бетонирование пролетных строений путепровода через улицу Кантемировскую. Забетонировано 75% пролетов, окончание этих работ запланировано на конец ноября.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что на участке строятся четыре подземных пешеходных перехода. Один из них уже полностью готов, строительство еще одного завершится в ближайшее время. Еще два перехода готовы на четверть.

Кравцов добавил, что на участке также строятся два очистных сооружения – котлованы уже разработаны и ведется устройство технологических распорных систем.

Хордовая система скоростных магистралей, которая включает в себя строительство Юго-Восточной хорды, – это ключевой мегапроект развития дорожно-транспортного каркаса Москвы. Хорды свяжут периферийные районы столицы.

Ранее Бочкарев сообщил, что реконструкция улицы Шоссейной в рамках строительства четвертого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) завершена на треть. Работы по реконструкции проходят от улицы Шоссейной до улицы Полбина. Готовность работ составляет 33%. Также почти наполовину завершено устройство наружных инженерных сетей.

Всего запланировано возведение пяти съездов и двух эстакад, также ожидается монтаж шумозащитных экранов и подпорных стен. Завершение работ намечено на 2022 год.

