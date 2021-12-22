Как в Москве преобразилась транспортная система

Транспортная система Москвы постоянно меняется, растет и расширяется. Строятся километры новых дорог, развязки, открываются станции метро, а также ведутся масштабные проекты на железной дороге. С каждым годом город все больше преображается, делая жизнь москвичей еще более комфортной. Рассказываем, как в столице продвигается строительство транспортной инфраструктуры.



Московские центральные диаметры (МЦД)

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В 2019 году в жизни москвичей и жителей Подмосковья произошло долгожданное событие: были запущены первые диаметры. Новый вид транспорта, по сути, объединил формат метро и пригородных электричек. На МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" поезда курсируют от станции Одинцово до Лобни. На втором "Курско-Рижском" Московском центральном диаметре (МЦД-2) они следуют от Нахабина до Подольска.

В общей сложности протяженность этих линий составляет 132 километра, на которых расположились 60 станций. С 21 из них можно пересесть на МЦК, метро и радиальные направления железной дороги. В часы пик интервал движения между поездами составляет всего 5–7 минут, при этом они идут через всю столицу. В будний день МЦД перевозят более 572 тысяч пассажиров.

Благодаря МЦД-1 и МЦД-2, а также новой билетной системе, пересевшие с личных машин автовладельцы экономят в пути до 44 минут в сутки и на определенных маршрутах – до 75% расходов на проезд. Вместе с тем в недалеком будущем в городе заработают еще три линии. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, МЦД-3 планируют запустить в начале 2023 года.





Максим Ликсутов заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта По поручению мэра Москвы мы активно работаем над запуском следующих диаметров. Впереди еще третий, четвертый и пятый диаметры. Запуск третьего запланирован на начало 2023 года, следующих – на 2024-й и 2025-й.

Он добавил, что общая протяженность пяти маршрутов МЦД будет составлять 375 километров. На них расположатся 182 станции. Московские центральные диаметры помогут улучшить транспортную доступность 6,9 миллиона жителей 70 столичных районов. Кроме того, 2,7 миллиона жителей 17 подмосковных городов.



Большая кольцевая линия метро (БКЛ)

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Этот масштабный проект является крупнейшим в мире в области метростроения. Первый участок Большого кольца был открыт в 2018 году в феврале. Пассажирам стали доступны пять станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Шелепиха", "Хорошёвская" и "Деловой центр". В декабре к этому списку добавилась еще и "Савеловская". В 2020 году пассажирам стали доступны две новые станции: "Лефортово" и "Авиамоторная" вместе со вторым участком Некрасовской ветки. В том же году заработала и "Электрозаводская".

Еще две станции ввели в эксплуатацию в апреле 2021 года: "Мнёвники" и "Народное Ополчение", которые стали первыми станциями подземки в районе Хорошёво-Мнёвники. Вместе с тем в декабре этого года произошло, пожалуй, самое масштабное событие со времен начала строительства БКЛ. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли 10 новых станций ("Зюзино", "Воронцовская", "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Новаторская", "Аминьевская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Каховская"). С 1935 года это первый случай, когда в московской подземке ввели в эксплуатацию сразу 10 станций.





Владимир Путин президент РФ За последние 10 лет с учетом введенного отрезка Большого кольца московская подземка в общей сложности пополнилась ста новыми станциями метро и МЦК.

Планируется, что до конца 2021 года завершится проходка всех тоннелей БКЛ, таким образом кольцо будет замкнуто. "Проходка тоннелей закончится в этом году. По плану – запуск всей Большой кольцевой линии в 2024 году. Надеюсь, что мы построим ее значительно раньше и в начале 2023-го запустим", – заявил Собянин.



Строительство дорог

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По итогам 2021 года Москва перевыполнила план по строительству дорог. В эксплуатацию сдали 61,8 километра дорожного полотна, тогда как было запланировано 57,7 километра. Строители также возвели 32 дорожных сооружения, таких как эстакады, развязки, путепроводы и еще 20 внеуличных пешеходных переходов. По этим параметрам город также перевыполнил план.

Одним из масштабных преобразований столицы можно назвать строительство хорд и рокад. Северо-Западная хорда была полностью открыта в 2019 году. В этом году в Москве ввели в эксплуатацию участок СВХ от Открытого до Ярославского шоссе с транспортной развязкой на пересечении с проспектом Мира. Также в городе открыли эстакаду основного хода от станции МЦК Ботанический сад до Сельскохозяйственной улицы на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе.

Кроме того, в эксплуатацию сдали транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд в рамках участка СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе. Помимо этого, в строй ввели путепровод через пути МЦД-2 на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК.