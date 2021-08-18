Ликсутов рассказал о сроках запуска МЦД-3, МЦД-4 и МЦД-5

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Новую линию наземного метро МЦД-3 планируется запустить в начале 2023 года, МЦД-4 и МЦД-5 – в 2024 и 2025 годах соответственно, рассказал Москве 24 заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы мы активно работаем над запуском следующих диаметров. Впереди еще третий, четвертый и пятый диаметры. Запуск третьего запланирован на начало 2023 года, следующих – на 2024-й и 2025-й", – заявил он.
Ликсутов уточнил, что общая протяженность пяти маршрутов Московских центральных диаметров составит 375 километров, на них будут расположены 182 станции. МЦД позволит улучшить транспортную доступность 6,9 миллиона жителей 70 районов Москвы и 2,7 миллиона жителей 17 городов Московской области. Общая нагрузка на столичную транспортную сеть снизится на 10–12%, а на метро и вокзалы – на 20%.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий у станций Красный Строитель, Покровское и Котляково МЦД-2. Отмечается, что в будущем станция Котляково станет пересадочной на одноименную станцию Павелецкого направления МЖД.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: