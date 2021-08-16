Утвержден проект реконструкции трех станций МЦД-2

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Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Москве утвердили проект реконструкции станций Калитники, Серп и Молот, Москва-Товарная второй линии Московских центральных диаметров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
"Данный проект предусматривает реконструкцию станций МЦД-2, организацию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Серп и Молот", – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что "Серп и Молот" объединит МЦД-2 и МЦД-4, а также станции "Площадь Ильича" Калининской линии метро и "Римскую" Люблинско-Дмитровской линии. В составе ТПУ построят внеуличный пешеходный переход, который позволит пассажирам безопасно добираться через железнодорожные пути к бывшему одноименному заводу, на месте которого сейчас развивается современный квартал.
Также реконструировать планируется внеуличные переходы на станциях Калитники и Москва-Товарная. Как объяснила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, это нужно для того, чтобы привести платформы к единому стандарту, призванному обеспечить комфорт и безопасность горожан.
На прилегающих к станциям территориях оборудуют остановки наземного общественного транспорта, установят велопарковки и создадут сеть велодорожек, предусмотрят стоянки для такси.
Также предполагается построить в составе ТПУ конкорс с основными помещениями вокзала, а до конца года возвести пешеходный мост между станциями Серп и Молот и Нижегородская.
Ранее сообщалось, что в Москве реконструируют и обновят Трамвайное депо имени Баумана на Сельскохозяйственной улице. Соответствующий проект уже согласован с Москомархитектурой.
Комплекс, состоящий из восьми зданий, объединят общими стилистическими и цветовыми решениями в индустриальном дизайне. При этом облик каждого здания будет идентифицирован в соответствии с его функциональным назначением.
Общая площадь обновленного депо составит около 68 тысяч квадратных метров. После модернизации производственного корпуса комплекс сможет обслуживать низкопольные трехсекционные современные трамваи.
Кроме того, проект предусматривает возведение нового административного корпуса, склада, насосной станции, мойки, физкультурного центра и проходных.
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