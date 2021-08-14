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Транспорт

18:11

Виртуальную "Тройку" можно будет перенести на другой смартфон

транспорт город

Фото: Дептранс Москвы

Виртуальную карту "Тройка" можно будет переносить со смартфона на смартфон. В случае, если вы решите поменять устройство, проездной никуда не денется, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

По данным департамента, тестирование технологии проходит удачно: за первые 4 дня пассажиры 600 раз зашли в метро, наземный транспорт и на МЦД с помощью электронной «Тройки».

"В сентябре мы расширим фокус-группу и добавим другие виды абонементов – "Единый" на 90 и 365 дней для Москвы и области. Потом добавим "Кошелек" и другие билеты, которые можно записать на виртуальную "Тройку", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он также отметил, что скорость работы виртуальной "Тройки" несколько быстрее оплаты банковской картой – менее 1 секунды. Ликсутов подчеркнул, что в департаменте работают над тем, чтобы увеличить скорость срабатывания и приблизить ее к проходу по обычной "Тройке" – 0,3-0,5 секунды.

Ранее стало известно, что на всех станциях метро установят современные контроллеры зон проходов. Новые турникеты в метро Москвы позволят увеличить скорость считывания карт.

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