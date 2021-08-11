Лучшее фото районного парка и сквера Москвы появится на картах "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве начался конкурс на лучшую фотографию скверов и парков, созданных по программе "Мой район". Победивший снимок разместят на лимитированной "Тройке", тираж которой выпустят в конце сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Работы принимаются с 11 по 23 августа. На фото должно быть запечатлено одно из 12 новых районных общественных пространств, список которых опубликован на странице проекта. Участвовать могут все горожане старше 18 лет.
Проголосовать за понравившуюся работу можно будет на "Активном гражданине" в период с 30 августа по 20 сентября. Лучший снимок появится на карте "Тройка", а его автор получит приз в размере 50 тысяч рублей, которые сможет потратить на покупку фототехники.
В прошлом году в конкурсе победил снимок парка "Ходынское поле". Столичные жители выбирали из 55 работ, фотография Александра Любарского получила наибольшую поддержку – за нее проголосовали 40 тысяч москвичей.
Тогда в пятерку лидеров также вошли снимки таких столичных новых достопримечательностей, как музейный парк возле Политехнического музея и парк "Южное Бутово".
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