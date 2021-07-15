Тематические карты "Тройка" выпустили к 90-летию департамента экономической политики

Фото: vk.com/moscoweconomy

Лимитированные транспортные карты "Тройка" выпустили в честь 90-летия департамента экономической политики и развития Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Они уже появились в билетных автоматах столичного метрополитена. Карты выпущены ограниченным тиражом.

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что департамент ведет свою историю с 1931 года.

"Начав работу в качестве Московской городской плановой комиссии со штатом всего в девять человек, к настоящему времени департамент превратился в одно из важнейших столичных ведомств, которое отвечает за экономику всей российской столицы. Эффективность нашей работы подтверждается экономическими успехами Москвы. За последнее десятилетие Москва заняла достойное место среди крупнейших городских экономик и успешно конкурирует с наиболее развитыми мегаполисами мира", – сказал он.

В начале июля стартовали продажи карт "Тройка", посвященных юбилею Республики Алтай. В тираж поступило 10 тысяч тематических проездных, приуроченных к 30-летнему дню рождения субъекта федерации.