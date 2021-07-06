В продажу поступили карты "Тройка" с изображением обитателя "Лосиного острова"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В кассы метрополитена поступили тематические карты "Тройка", посвященные обитателю парка "Лосиный остров". Об этом сообщили в Дептрансе.

"В метро появилась тематическая "Тройка" с обитателем национального парка "Лосиный остров". Это настоящий зеленый оазис среди Москвы, и теперь вы сможете носить его частичку в своем кармане", – уточнили в ведомстве.

QR-код, размещенный на плоскости карты, переведет пользователя на сайт Минприроды России. В разделе, доступном по ссылке, содержится информация о заповедниках и национальных парках страны.

Билеты с новым уникальным дизайном размещены в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях "Курская", "Киевская", "Комсомольская", "Белорусская" и "Павелецкая" Кольцевой и радиальных линий метро.

Ранее в начале июля стартовали продажи карт "Тройка", посвященных юбилею Республики Алтай. В тираж поступило 10 тысяч тематических проездных, приуроченных к 30-летнему дню рождения субъекта федерации.