В продаже появились карты "Тройка", посвященные юбилею Республики Алтай

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столичном метро поступили в продажу тематические карты "Тройка", посвященные юбилею Республики Алтай. Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

"Сегодня Республика Алтай отмечает свой 30-й день рождения. В честь юбилея одного из самых красивых регионов мы выпустили тематическую "Тройку" – ищите красоту в кассах периметра Кольцевой линии", – говорится в сообщении.

Всего в тираж выпущено 10 тысяч штук тематических карт.

Ранее сообщалось, что пользователи столичной подземки могут приобрести карты "Тройка" с изображением амурозавра. Выпуск тематических карт посвящен выставке "Русский палеоарт", которая откроется в Дарвиновском музее 10 августа.