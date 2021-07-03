В продаже появились карты "Тройка", посвященные юбилею Республики Алтай

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В столичном метро поступили в продажу тематические карты "Тройка", посвященные юбилею Республики Алтай. Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.
"Сегодня Республика Алтай отмечает свой 30-й день рождения. В честь юбилея одного из самых красивых регионов мы выпустили тематическую "Тройку" – ищите красоту в кассах периметра Кольцевой линии", – говорится в сообщении.
Всего в тираж выпущено 10 тысяч штук тематических карт.
Ранее сообщалось, что пользователи столичной подземки могут приобрести карты "Тройка" с изображением амурозавра. Выпуск тематических карт посвящен выставке "Русский палеоарт", которая откроется в Дарвиновском музее 10 августа.
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