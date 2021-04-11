Тематические карты "Тройка" выпустили в Москве ко Дню космонавтики

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Тематические карты "Тройка" запустили в Москве ко Дню космонавтики, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем телеграм-канале.
Всего в продажу с 12 апреля поступят 30 тысяч лимитированных карт. Их можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов внутри Кольцевой линии.
"Продолжаем готовиться ко Дню космонавтики и запускаем особенные "Тройки". Будет сразу три космические карты. Их главный герой, конечно, Юрий Гагарин", – говорится в сообщении.
В числе новых транспортных карт "Тройка" от московского планетария. На ней изображен Юрий Гагарин на историческом витраже, оригинал которого можно увидеть в первом зале Урании в самом планетарии. Роскосмос подготовил две "Тройки": с музеем Космонавтики, а также с факсимиле первого космонавта.
Ранее сообщалось, что музей Космонавтики совместно с метрополитеном выпустил специальный тираж карт, посвященных 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина.
Кроме того, стало известно, что в основу "Тройки" легла концепция, а также дизайн выставки "Первый". Она откроется в Музее космонавтики в столице. Там представят документы и вещи Гагарина, которые долгое время хранились в музеях по всей стране и в личных архивах.
Видеотур по экспозиции Музея космонавтики и виртуальную выставку "Первый" проведут на медиаплатфоре #Москвастобой в День космонавтики.
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