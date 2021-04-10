Посвященные юбилею полета Гагарина в космос карты "Тройка" начали продавать в метро

Фото: Фотохроника ТАСС

Тематические транспортные карты "Тройка", посвященные 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина, начали продавать в кассах столичного метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея космонавтики.

Отмечается, что музей совместно с метрополитеном выпустил специальный тираж карт.

"Всего в продажу поступило 10 тысяч экземпляров тематических карт. Приобрести указанную "Тройку" можно на кольцевых и центральных станциях, в кассах Московского метрополитена", – говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что в основу "Тройки" легла концепция, а также дизайн выставки "Первый". Она откроется в Музее космонавтики в столице. Там представят документы и вещи Гагарина, которые долгое время хранились в музеях по всей стране и в личных архивах.

Ранее сообщалось, что видеотур по экспозиции Музея космонавтики и виртуальную выставку "Первый" проведут на медиаплатфоре #Москвастобой в День космонавтики.