Посвященные юбилею полета Гагарина в космос карты "Тройка" начали продавать в метро

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Тематические транспортные карты "Тройка", посвященные 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина, начали продавать в кассах столичного метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея космонавтики.
Отмечается, что музей совместно с метрополитеном выпустил специальный тираж карт.
"Всего в продажу поступило 10 тысяч экземпляров тематических карт. Приобрести указанную "Тройку" можно на кольцевых и центральных станциях, в кассах Московского метрополитена", – говорится в сообщении.
Кроме того, стало известно, что в основу "Тройки" легла концепция, а также дизайн выставки "Первый". Она откроется в Музее космонавтики в столице. Там представят документы и вещи Гагарина, которые долгое время хранились в музеях по всей стране и в личных архивах.
Ранее сообщалось, что видеотур по экспозиции Музея космонавтики и виртуальную выставку "Первый" проведут на медиаплатфоре #Москвастобой в День космонавтики.
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