ВДНХ подготовила культурную программу ко Дню космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На территории ВДНХ в честь Дня космонавтики пройдет серия бесплатных культурных мероприятий. Об этом рассказали в пресс-службе выставки.

"Для гостей будут организованы бесплатные экскурсии по территории ВДНХ и в центре "Космонавтика и авиация", презентация двух новых космических экспонатов, спектакль "Космолет № 1", концерт инди-группы On-The-Go с оркестром", – говорится в сообщении.

С 10 по 12 апреля пройдет международный фестиваль "Пора в космос", в рамках которого состоится телемост космонавтов и астронавтов со школьниками, студентами, молодыми специалистами из России и других стран.

А 11 апреля в центре "Космонавтика и авиация" состоится первый Всероссийский космический диктант. Там же в 12:00 и 13:00 пройдут бесплатные экскурсии.

"Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы знаний. Ведущий – летчик-космонавт, Герой России, президент центра "Космонавтика и авиация", автор диктанта Федор Юрчихин. Один из вопросов прозвучит прямо с орбиты Земли – его зададут члены экипажа Международной космической станции", – добавили в пресс-службе.

Узнать о первых полетах в космос, о станции "Луна-9", космическом корабле "Союз" и многом другом можно будет 11 апреля в 13:00 и 15:30, а также 12 апреля в 13:00 и 15:30 на тематических экскурсиях по ВДНХ.

Также для горожан состоятся концерты, лекции и мастер-классы.

Ранее более 40 маршрутов, туров и достопримечательностей появились в цифровом сервисе Russpass ко Дню космонавтики в разделе "60 лет в космосе". Пользователи смогут самостоятельно прогуляться по Москве, Санкт-Петербургу, Самаре, Калуге и Челябинску.

