На Russpass появились тематические маршруты ко Дню космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 40 маршрутов, туров и достопримечательностей появились в цифровом сервисе Russpass ко Дню космонавтики в разделе "60 лет в космосе". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пользователи смогут самостоятельно прогуляться по Москве, Санкт-Петербургу, Самаре, Калуге и Челябинску. В частности, маршрут "Космическая одиссея" покажет шесть достопримечательностей столицы, маршрут "По следам Циолковского" отправит в Калугу, где можно будет узнать о судьбе великого ученого. Посетить космодром "Восточный" можно будет в туре "Ворота в космос", который длится несколько дней.

Кроме того, на Russpass можно составить собственный маршрут и посетить различные места, связанные с космосом.

Ранее сообщалось, что столичные парки подготовили праздничную программу в честь 60-летия первого полета человека в космос. Мероприятия в формате онлайн и офлайн пройдут с 11 по 30 апреля. Расписание и ссылки на регистрацию доступны в аккаунтах "Мосгорпарка" в соцсетях.

