До конца апреля в столичных библиотеках идут лекции на космическую тематику – Сергунина

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Столичные библиотеки и культурные центры организуют в апреле мероприятия, посвященные 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, горожане смогут посетить занятия, приуроченные к первому полету человека в космос.
"До конца месяца пройдет около 200 познавательных и творческих программ. Все мероприятия объединит тема космоса. Форматы самые разные – от мастер-классов и лекций до квестов и спектаклей. Интересно будет и детям, и их родителям", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Уточняется, что мероприятия, посвященные 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, подготовили 109 столичных библиотек и 40 культурных центров. Большая часть мероприятий будет доступна бесплатно. Для посещения некоторых из них нужно предварительно зарегистрироваться.
Расписание мероприятий и подробную информацию можно посмотреть на портале "Онлайн.Библиогород".
Кроме того, с 10 по 12 апреля состоится Международный открытый дистанционный конкурс "Путь к звездам!", приуроченный ко Дню космонавтики, традиционно отмечаемому 12 апреля.
Конкурс пройдет в рамках Всероссийского музыкального проекта "Мы за Великую державу", целью которого является патриотическое воспитание россиян. Организация и проведение фестиваля-конкурса осуществляется при поддержке администрации президента РФ, Российской Академии наук и других.
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