Фотовыставка "От станка к звездам" открылась на Цветном и Гоголевском бульварах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Цветном и Гоголевском бульварах открылась фотовыставка "От станка к звездам", которая посвящена работе и достижениям московских предприятий ракетно-космической отрасли. Экспозицию приурочили к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, Москва остается центром ракетно-космической промышленности, где находится более 40 предприятий отрасли.

"60 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полет в космос. За этим достижением стояла не одна тысяча людей, в том числе промышленники – инженеры, конструкторы, механики, ученые. Исторический полет не состоялся бы без их работы, профессионализма и таланта, поэтому выставку решили посвятить именно им", – отметил глава ведомства.

В выставке приняли участие более 20 столичных промышленных предприятий, на которых производят ракеты, разрабатывают детали и электронику, а также выпускают питание и одежду для космонавтов.

Горожане смогут не только увидеть редкие архивные кадры, но и узнать интересные факты из истории отрасли. Научно-производственное объединение "Наука" для корабля Юрия Гагарина впервые в мире разработало комплекс систем, которые обеспечивают жизнедеятельность во время полета.

Отмечается, что посетить выставку можно до 29 апреля.

Ранее на ВДНХ открылась скандальная выставка Body Worlds, где в качестве экспонатов выступили человеческие тела. Многим посетителям такая выставка оказалась не по душе, однако часть зрителей посчитала мероприятие своеобразным, но интересным.