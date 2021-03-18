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Общество

15:21

Работа российского фотографа стала лучшей на конкурсе Sony World Photography Awards

общество

Фото: Lyudmila Sabanina, Russian Federation, Category Winner, Open competition, Portraiture, 2021 Sony World Photography Awards

Российский фотограф Людмила Сабанина стала победителем международного конкурса Sony World Photography Awards с портретом своего 6-летнего сына Максима. Сабанина заняла первое место в категории "Портрет". Изображенный на снимке мальчик сидит на столе, о чем-то задумавшись.

"Вообще он у меня очень веселый: скачет, прыгает, смеется. Сложно увидеть его вот таким задумчивым и спокойным, это была буквально секунда, и это был единственный кадр, потом он вернулся в свое обычное, смешливое состояние. Так что даже дубля нет этой фотографии, она такая одна", – поделилась фотограф.

Она призналась, что снимает детей, чтобы в будущем рассказать им, какие они были, какие чувства испытывали.

"Для меня портрет не про особый наряд, макияж, прическу, свет, это миг из жизни человека, который нужно зафиксировать, потому что каждый из нас – особенный и каждый день нашей жизни – особенный", – заключила Сабанина в разговоре с ТАСС.

Ранее сообщалось о первых итогах конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Всего в 2021 году на конкурс подали порядка 4,5 тысячи работ из 70 стран мира с пяти континентов.

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