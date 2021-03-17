Конкурс имени Стенина подвел первые итоги 2021 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил прием работ в конце февраля и объявил первые результаты 2021 года. Всего в 2021 году было подано порядка 4,5 тысячи работ из 70 стран мира с пяти континентов.

Конкурс вновь расширил географию участников: впервые в его истории работы на конкурс прислали молодые фоторепортеры из Туниса, Таиланда и обеих Республик Конго.

Абсолютными лидерами среди иностранных участников по числу присланных заявок стали фотографы Индии – их присутствие в конкурсе также выросло более чем на 40% в сравнении с прошлым годом. Они по праву занимают первое место в топ-10 участников конкурса вместе с российскими фотографами, число работ которых выросло почти на 20%.

В пятерку лидеров вошли также репортеры из Ирана, Бангладеш, Италии и Китая. Вслед за ними идут журналисты из Испании, Бразилии – фотографы этой страны увеличили число своих заявок практически вдвое в сравнении с прошлым годом – и Франции. Замыкают список лидеров по числу работ фоторепортеры из Германии и Мексики, разделив между собой 10-е место.

По словам куратора конкурса, руководителя службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксаны Олейник, высокий профессиональный уровень работ и активность конкурсантов подтверждает и востребованность фотографии как новостного формата в современном мире, и популярность конкурса в международной среде.

"Каждый год мы с волнением ждем новых участников из новых для конкурса стран и никогда не бываем разочарованы в своих ожиданиях. Уверена, на географической карте мира осталось уже совсем немного государств, фотографы которых не знали бы о нашем конкурсе или не приняли в нем участие", – подчеркнула она.

Команда международного жюри конкурса начнет отбор лучших из лучших присланных работ в конце апреля. Шорт-лист конкурса будет объявлен 16 июня на сайте.

Церемония награждения победителей пройдет в сентябре в Москве, тогда же стартует и мировое турне работ лауреатов конкурса имени Стенина. По традиции роуд-шоу включает крупные выставочные площадки в десятке городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран – Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также в Совете Европы в Страсбурге.