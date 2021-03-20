Начался прием заявок на участие в фотовыставке "ОБЪЕКТИВно о Москве"

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В столице стартовал прием заявок на участие в фотовыставке "ОБЪЕКТИВно о Москве", которая пройдет с 25 августа по 4 сентября 2021 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

К участию допускаются как профессиональные фотографы, так и фотолюбители. Прием заявок завершится 1 августа.

Всего будет представлено семь номинаций, каждый из участников сможет прислать по три работы в три номинации по выбору.

Номинация "Вперед в будущее!" посвящена науке и инновационным проектам и местам. Для участия в этой номинации конкурсанты должны прислать фото необычных футуристических объектов, или применения виртуальной реальности в повседневной жизни, искусстве или развлечениях. Также будут приниматься изображения научных и технологических центров, инновационных проектов, роботов и музеев космонавтики.

"Наедине с городом" – номинация, в рамках которой участники могут поделиться своим опытом и эмоциями после трудного периода самоизоляции в 2020 году. На фотоснимках могут быть изображены пустынные улицы, люди в изоляции, примеры социальной дистанции, героическая работа медиков и то, с чем каждый столкнулся в это непростое время.

В номинации "Городская среда" отразятся фотографии позитивного изменения облика столицы – объекты после реставрации, общественный транспорт и благоустроенные районы.

В рамках номинации "Геометрия пространства" участники смогут предложить работы, непривычные для глаз. Снимки с необычных ракурсов, игра теней, линия горизонта – все, на что способен взгляд фотографа.

"На стыке эпох" станет номинацией, призванной напомнить о многовековой памяти столицы. Усадьбы прошлых веков, старинные храмы и церкви и другие памятники истории в соседстве с современными объектами.

Номинация "Магия места" станет самой эмоциональной из предложенных. На фотографиях участники должны отразить любимые места города, где они чувствуют нечто волшебное. На снимках могут быть изображены улицы, парки, дворы, панорамы города и многие другие места, наполненные необычной атмосферой.

Для конкурсантов, предпочитающих мобильную съемку, создана номинация "Мобильный фотограф". В рамках этой номинации на фотографиях могут быть любые локации города, при условии, что они сняты при помощи смартфона.

Все работы будет оценивать экспертная комиссия из авторитетных фотографов, преподавателей из профильных учреждений и специалистов с сфере искусства. Лучшие работы появятся на выставке в "Доме на Брестской".

Ранее ЦИК объявила о старте конкурса на создание логотипа и слогана федеральной избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы VIII созыва, которые пройдут в сентябре 2021 года. Отмечается, что принять участие в конкурсе смогут студенты российских вузов очной формы обучения. Прием заявок продлится до 15 апреля.