ЦИК объявила о старте конкурса на создание логотипа и слогана избирательной кампании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
ЦИК объявила о старте конкурса на создание логотипа и слогана федеральной избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы VIII созыва, которые пройдут в сентябре 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.
"Стартовал конкурс на создание логотипа и слогана федеральной избирательной кампании. ЦИК России проводит конкурс на создание оригинального логотипа и слогана избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва", – говорится в сообщении.
Отмечается, что принять участие в конкурсе смогут студенты российских вузов очной формы обучения. Прием заявок продлится до 15 апреля.
Победитель конкурса будет определен из числа его финалистов в ходе онлайн-голосования, которое пройдет с 4 по 14 мая.
Ранее Владимир Путин призвал провести достойные выборы в Государственную думу. По его словам, выбирать парламентариев должны при высокой конкурентной основе. Также он призвал депутатов в ходе будущей избирательной кампании не ругаться, а вести диалог. Кандидаты в депутаты должны задавать тон всей будущей кампании, подчеркнул президент.
В единый день голосования в 2021 году в Москве пройдут выборы сразу на трех уровнях. Москва вместе со всей страной проголосует за депутатов Госдумы, причем по федеральному списку партий и по одномандатному округу. Также жители районов Академического, Гагаринского, Ломоносовского, части района Проспект Вернадского проголосуют на довыборах депутатов в Мосгордуму.
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