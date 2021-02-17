Госдума назначила пятерых членов нового состава ЦИК

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Кандидатуры пятерых членов нового состава Центральной избирательной комиссии России были утверждены Госдумой в ходе пленарного заседания.
Днем ранее профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту утвердил список кандидатов.
Фракция ЛДПР выдвинула депутата Александра Курдюмова. От единороссов в новый состав ЦИК войдет Константин Мазуревский. Кандидатом от КПРФ стал действующий член ЦИК Евгений Колюшин. Николай Левичев, который является членом ЦИК с 2016 года, был выдвинут фракцией "Справедливая Россия".
Также группа депутатов фракции "Единой России" выдвинула в члены ЦИК действующего члена комиссии Антона Лопатина.
Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в шести регионах РФ. Глава ЦИК Элла Памфилова также отметила, что вероятно проведение голосования в трехдневный срок.
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