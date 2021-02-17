Госдума назначила пятерых членов нового состава ЦИК

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Кандидатуры пятерых членов нового состава Центральной избирательной комиссии России были утверждены Госдумой в ходе пленарного заседания.

Днем ранее профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту утвердил список кандидатов.

Фракция ЛДПР выдвинула депутата Александра Курдюмова. От единороссов в новый состав ЦИК войдет Константин Мазуревский. Кандидатом от КПРФ стал действующий член ЦИК Евгений Колюшин. Николай Левичев, который является членом ЦИК с 2016 года, был выдвинут фракцией "Справедливая Россия".

Также группа депутатов фракции "Единой России" выдвинула в члены ЦИК действующего члена комиссии Антона Лопатина.

Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в шести регионах РФ. Глава ЦИК Элла Памфилова также отметила, что вероятно проведение голосования в трехдневный срок.