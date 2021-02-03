Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в шести регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что онлайн-голосование на выборах в 2021 году будет проводиться в шести регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Наряду с традиционным голосованием дистанционное электронное голосование [будет проводиться] в пяти регионах, а также в Москве", – заявила специалист.

По словам Памфиловой, в столице данная процедура пройдет на собственной платформе. Для регионов представят федеральную платформу, которая разрабатывается "Ростелекомом" и Минцифры.

На заседании ЦИК Элла Памфилова также отметила, что, несмотря на улучшение ситуации по коронавирусу, вероятно проведение голосования в трехдневный срок. И даже в таком случае будут обязательно учитываться меры санитарной безопасности.

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин предположил, что в российские выборы 2021 года могут вмешаться извне. По словам главы государства, Россия готова к подобным попыткам и будет реагировать соответствующе.

