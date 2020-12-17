Путин еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году

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Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году. Об этом глава государства сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Я для себя еще не принял решение: пойду или не пойду на выборы 2024 года. Но что касается стабильного развития страны – это многого стоит", – заявил президент.

Он отметил, что оценивает этот вопрос с позиции того, пойдет ли данное решение на благо страны. Путин также отметил, что правовые основания для выдвижения у него есть.

Ранее президент РФ выразил уверенность в возможном вмешательстве иностранных государств в российские выборы 2021 года. По словам Путина, спецслужбы готовы противодействовать преступным умыслам.

Ежегодная пресс-конференция главы государства стартовала в четверг, 17 декабря. В нынешнем году она частично проходит в дистанционном формате и с элементами прямой линии с населением.

