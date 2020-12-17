Путин оценил работу правительства в условиях пандемии

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Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции выразил мнение, что российское правительство работало эффективно в пандемию, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты.

Президент отметил, что власти направили 838 миллиардов рублей на прямую поддержку граждан в условиях пандемии.

"На поддержку граждан только – на прямую поддержку граждан – направлено 838 миллиардов рублей", – сказал он.

По словам российского лидера, на фоне пандемии власти вынуждены были сконцентрировать усилия именно на этом направлении, а также на поддержке пострадавших отраслей.

"Но стратегических целей никто не отменял", – добавил президент.

Также глава государства признался, что проблема с ценами на продукты в РФ его задела. По словам Путина, в России имеются инструменты для снижения завышенных цен на продукты, однако требовалось своевременно их применить. Данный просчет будет устранен в ближайшее время за счет подписания соглашений между представителями власти, производителями и ретейлерами.

Ранее Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. Максимальные цены на сахар и подсолнечное масло по договору Минсельхоза, Минпромторга, а также производителей и поставщиков продовольствия и торговых сетей были установлены накануне, 16 декабря.