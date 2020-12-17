Путин оценил работу правительства в условиях пандемии

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции выразил мнение, что российское правительство работало эффективно в пандемию, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты.
Президент отметил, что власти направили 838 миллиардов рублей на прямую поддержку граждан в условиях пандемии.
"На поддержку граждан только – на прямую поддержку граждан – направлено 838 миллиардов рублей", – сказал он.
По словам российского лидера, на фоне пандемии власти вынуждены были сконцентрировать усилия именно на этом направлении, а также на поддержке пострадавших отраслей.
"Но стратегических целей никто не отменял", – добавил президент.
Также глава государства признался, что проблема с ценами на продукты в РФ его задела. По словам Путина, в России имеются инструменты для снижения завышенных цен на продукты, однако требовалось своевременно их применить. Данный просчет будет устранен в ближайшее время за счет подписания соглашений между представителями власти, производителями и ретейлерами.
Ранее Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. Максимальные цены на сахар и подсолнечное масло по договору Минсельхоза, Минпромторга, а также производителей и поставщиков продовольствия и торговых сетей были установлены накануне, 16 декабря.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: