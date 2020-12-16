В России установили предельные цены на подсолнечное масло и сахар

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Минсельхоз, Минпромторг, а также производители и поставщики продовольствия, торговые сети страны установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщает "Газета.ру".
В Минпромторге сообщили, что сахар может стоить не дороже 46 рублей за килограмм, а предельная цена масла составит 110 рублей за литр. Решение об установке предельной стоимости самых важных продовольственных товаров выработали по поручению Михаила Мишустина.
Отмечается, что в некоторых регионах будут действовать повышающие коэффициенты в связи со сложностями по доставке продуктов – к ним относятся Крайний Север, Калининградская область, территории за Уралом.
Ранее Мишустин в ходе совещания о динамике цен на продовольственные товары потребовал от чиновников быстрой реакции на рост цен на продукты. Он призвал действовать с максимальным охватом всех сфер "от поля до прилавка".
Регулировать цены на часть продуктов смогут в кабинете министров
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